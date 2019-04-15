Öfke ve panik krizlerinde psikolojik destek

Enver Gül, öfke ve panik krizleri yaşayanların mutlaka psikolojik destek alması gerektiğini söyledi.

Duyguların günlük hayatın çok önemli bir parçası olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Enver Gül, "Duyguları kontrol edebilme yetisi hayat kalitemizi ve etrafımızdaki insanların yaşantısını da büyük oranda etkilemektedir. Bazı olumsuz duyguların nedenini kavrayamadığımızda hayatımızda büyük sorunlara yol açabilmektedir. Duygularını kontrol etmekte zorlanan her insan hızlı hareket etmeye çalışır, geri dönüşü ve telafisi olmayan hatalar yapabilmektedir" dedi.

Öfke ve panik

Öfkenin sağlıklı her insanda bulunan, beyinde belli ödül sistemlerini aktif hale getiren bir duygu biçimi olduğunu söyleyen Gül, "Panik ise yoğun korku ve huzursuzluk durumunun olduğu, aniden başlayıp, rahatsızlığın en geç 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı ve çarpıntı, titreme, tıkanma, bulantı ve uyuşma gibi başlıca sağlık sorunlarını ortaya çıkaran bir kaygı nöbetidir. Bunları günlük hayatımızda görmemiz mümkündür" diye konuştu.

Psikolojik destek

Kişinin ölmek, delirmek, kalp krizi geçirmek şeklindeki kaygı duyma ya da bu ataklarla ilgili olarak bazı davranışlarında değişiklikler yapma şeklindeki bir rahatsızlık olduğunu belirten Gül, "Bu rahatsızlık başka bir madde kullanımı, fiziksel ya da ruhsal başka bir rahatsızlığa bağlı değildir. Bunun için mutlaka araştırılması ve psikolojik destek alınması gerekmektedir. Psikolojik destek, kişilerin davranışsal, bilişsel ve en önemlisi duygusal sıkıntılarına çözüm yolu bulmayı hedefleyen bir hizmettir" şeklinde konuştu.