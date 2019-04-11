Oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis

Samsun'da oğlunu tabancayla vurarak öldüren baba yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 2018 yılı Ekim ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çağlar Yıldırım, evlerinde tartıştığı babası Nesim Yıldırım (57) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Çağlar Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Nesim Yıldırım, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Nesim Yıldırım hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Nesim Yıldırım, 15 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.