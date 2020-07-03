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Oğlunu vuran babaya adli kontrol

Samsun’da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da oğlunu tabancayla vurarak yaralayan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde saat 03.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "bir evden silah sesleri geliyor" diye yapılan ihbar sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde her iki bacağının 4 yerinden tabancayla vurulan N.B.(44), 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.B. kendi kendini vurduğunu iddia etti. N.B.'nin babası K.B. (70) ise oğlunu kendisinin vurduğunu itiraf etti.


Baba K.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.B. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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