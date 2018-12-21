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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada servis minibüsü aydınlatma direğini devirerek bir evin bahçesine girdi.

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 55 BAU 80 plakalı otomobil ile 55 C 0337 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan bir kişi yaralanarak 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öğrenci servis aracı kazanın etkisiyle önce aydınlatma direğini devirdi sonra da bir evin bahçesine girdi.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.  

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