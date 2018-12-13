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Öğrenci servisi ile panelvan araç çarpıştı: 16 yaralı

Samsun’da öğrenci servisi ile panelvan aracın çarpıştığı kazada 14’ü öğrenci 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi ile panelvan aracın çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci 16 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Mete Yahşi Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ahmet Ç. idaresindeki 55 C 0782 plakalı servis minibüsü ile Recep Ali A.'nın kullandığı 55 RJ 061 plakalı panelvan araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 14'ü öğrenci olmak üzere 16 kişi hafif şekilde yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edilirken öğrencilere ve iki sürücüye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan öğrenciler tedbir amaçlı eğitim ve araştırma hastanesine götürüldü.


Kazaya karışan iki araç ise ekiplerce olay yerinden kaldırıldı. Yaralı öğrenciler tedavilerinin ardından aileleriyle birlikte hastaneden ayrıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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