Öğrenci ve yakınları için sağlık anlaşması

Sağlık alanında öncü bir kuruluş olduklarını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta ve hasta memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet veren; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı hizmetlerinden yararlanabiliyorlar" diye konuştu.

Kurumsal sağlık sözleşmesini imzalayan Dil Okulları Eğitim Danışmanı Derya Başer ise, "Sağlık alanında verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte kurumuzun yöneticileri, çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

İmza programına, Kurumsal İlişkiler Uzmanı Ruhsan Konaçoğlu da katıldı.