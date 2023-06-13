Öğrenci yurdu inşaatından 2 milyonluk kablo çaldılar

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) yerleşkesinde 4000 bin yataklı öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencinin yurdu inşaatından yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan 2 bin metre uzunluğunda kablo çaldıkları iddia edilen M.K. (23) ve K.C.K.(23), Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan M.K. ve K.C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.