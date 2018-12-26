Öğrenciler “Aramızda Engel Yok" projesinde buluştu

Samsun'un Bafra Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan İş Uygulama Okulu 3. Kademe, Köseli Mesleki Eğitim Okulu ve Atakum Anafartalar Anadolu Lisesinin ortaklaşa yürüttüğü "Gönül Gözüyle Sema Edenler, Engelsiz Nağmeler (GÖGSE-2)/Aramızda Engel Yok Projesi" kapsamında 2. buluşma yapıldı.

Özel öğrencilerle normal akranları arasında gönül köprüleri kurmak, karşılıklı etkileşim ve farkındalığı arttırmak, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlamak, farkındalık oluştururken değiştirmek ve dönüştürmek amaçlanan projede kültür ve sanat etkinlikleri, resim ve el çalışmaları, müzik, folklor, semazen ve sosyal sorumluluk projeleri, kısa film ve toplumsal duyarlılığı artırmak için kamu spotu hazırlaması, aile buluşmaları ve benzer çalışmalarında özel öğrencilerle Anadolu Lisesi öğrencileri Bafra Özel Eğitim Uygulama Okulunda bir araya geldi.

50'ye yakın lise ve özel eğitim öğrencinin yer aldığı, proje yürütme kurullarında görevli 20 öğretmenin gözetiminde resim ve el sanatları çalışmaları yapıldı. Ardından öğrenciler beraber yemek yiyerek birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlandı. Bafra Özel Eğitim Uygulama 1. kademe öğrencileriyle lise öğrencilerinin birlikte yaptıkları boyama ve resim etkinliği ile etkinlik son buldu.

Etkinliğe ev sahipliği eden Bafra Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatih Tezce, Bafra'daki üç özel eğitim okulu ve Atakum Anafartalar Anadolu Lisesinin ortaklaşa yürüttüğü projede öğrencilerin akranlarıyla buluşturma, birlikte ortak çalışmalarda yer almasının toplumsal farkındalığı artırmak, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak açısından önemli olduğunu, proje kapsamında yapılan ortak çalışmaları geniş kitlelere ulaşması içi büyük bir etkinliğe dönüştürüleceğini dile getirdi.