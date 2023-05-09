Öğrenciler Arası Şiir Yarışması'nda ödüller dağıtıldı

Samsun'da düzenlenen ‘Öğrenciler Arası Şiir Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri dağıtıldı.

Canik Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şubesi tarafından Samsun ve Senagal'den öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Öğrenciler Arası Şiir Okuma Yarışması sonuçlandı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Samsun ve Senagal'de eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği yarışmada, iki ülke arasında gönül köprüleri kuruldu. Senegal'den öğretmen ve öğrencilerin uzaktan bağlantı ile katıldığı ödül töreninde 5 ayrı kategoride ödüller veridi.

“Şiir, duygu dünyamızı genişleten bir yolculuktur”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada Öğrenciler Arası Şiir Yarışması'yla şiirin evrenselliği ile Samsun ve Senegal arasında kurulan gönül bağını daha da güçlendirmiş olduklarına işaret etti. Başkan Sandıkçı, “Şiir, duygu dünyamızı genişleten, teneffüs ettiğimiz atmosferi yeniden anlamlandırdığımız bir yolculuktur. İşte bundandır ki, kazandığı evrensel formuyla şiir, bugün bireyler arasında birliktelik bağlarını güçlendirirken, bizlere kendimizi keşfedeceğimiz, hikâyemizi yeniden yazacağımız bir ortam sunmaktadır. Tertip ettiğimiz bu güzide yarışmayla şiirin evrenselliği ile Senegal ve Samsun'daki öğrencilerimizi bir araya getirerek iki ülke arasında olan gönül bağılarını daha da kuvvetlendirmiş olduk. İnsanlığın ortak mirası, şiirin birleştirici gücüne inanarak yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız'ın da bir konuşma yaptığı törenin sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Canik Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen ve 5 ayrı kategoride ödüllerin sahibini bulduğu yarışmada toplam 25 bin lira ödül dağıtıldı.

Ödül törenine Senegal Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Halil İbrahim Efe ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar da katıldı.