Öğrenciler çevre temizliği yaptı

sınıf öğrencileri ile ilkokul öğrencileri, “Çocuklar İçin Yaşanabilir Bir Dünya Projesi” çerçevesinde çevre temizliği etkinliği yaptı.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında, Öğr. Gör. Tülin Serindik yürütücülüğünde ve Esra Öz başkanlığında, Sena Sude Yılmaz, Barış Işık, Dilek Yaran ve Kader Efe isimli üniversite öğrencilerinin de bulunduğu ekip tarafından Çocuklar İçin Yaşanabilir Bir Dünya Projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ilk olarak Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu bünyesinde bulunan 4. sınıf öğrencilerine Esra Öz tarafından iklim değişikliği konusunda anlatım sağlandı. Ardından Çarşamba'da bulunan Adapark Mesire Alanı'na getirilen öğrenciler burada çevre temizliği gerçekleştirdi. Üniversite öğrencilerinin koordinatörlüğünde ilkokul çocuklarıyla yapılan temizlik Çarşamba Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü tarafından da destek gördü. Temizlik sonrasında OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde bulunan İletişim fakültesi'ne getirilen ilkokul öğrencilerine Tema Vakfı Çarşamba İlçe Temsilcisi Duygu Şimşek tarafından ‘İklim Değişikliği' konulu konferans verildi.

“Dünyamızın bir sınırı olduğunu unutmamak gerekir”

Açılış konuşmasında iklim değişikliğinin önemine değinen Esra Öz, “İklim Değişikliği konusu insanların basite indirgediği ve çok fazla bilgi sahibi olmadığı bir konu. Topraklarımızın her zerresi çok kıymetli, her bir damla su bizim için çok değerli. Şu an yaşanabilir bir dünyamız var fakat bu dünyanın bir sınırı olduğunu unutmamak, geleceğimizin çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakmak gerekiyor” dedi.

İklim Değişikliği konusunda bilgilerini aktaran Duygu Şimşek, “Hayat tarzımız içerisinde ihtiyacımız olmayan ürünleri almamalıyız, bir ürünün üretim yerinden bizim elimize ulaşana kadar geçtiği yol, harcadığı enerji, üretilirken harcadığı gazlar doğaya fosil yakıt ve karbondioksit olarak geri dönüyor. İhtiyacımız olandan fazlasını tüketmemek, kullanılmayan kıyafetleri dönüştürmek, toplu taşıma kullanmak, gereksizce kullanılan enerjiyi aza indirgemek, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, klimayı tasarruflu modda kullanmak gibi şeyler çok basit ama etkili yöntemlerdir. Üretimden kaynaklı sera gazı artışının önüne geçmek ve doğayı korumak için temel yaşam biçimimiz olmalı. İklim değişikliğinin en önemli adımlardan birisi doğal alanların kurulması ve geliştirilmesidir. Bunun için bizde yaşadığımız doğayı tanımalıyız, en küçük adım olan fidan dikme etkinliklerine katılmak bile sizler için büyük bir adım sayılacaktır, ya da böyle bir etkinliğin öncüsü biz olabiliriz” diye konuştu.

İletişim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere ayrıca Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut, Öğr. Gör. Tülin Serindik, Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz İlkokulu sınıf öğretmeni Orhan Ulusoy, ilkokul öğrencileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Proje ilkokul öğrencilerine hediyelerinin takdim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.