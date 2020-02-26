Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı

Samsun'un Ladik ilçesinde öğrenciler sokaklarda davulla maniyle kitap topladı.

Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” sloganı ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan kampanyaya manilerle sokak sokak gezerek destek oldular.

Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ellerinde davullar ve üzerlerinde yöresel kıyafetler ile kitap toplamaya başladı. Öğrenciler davul eşliğinde “Bazen işe giderken/ Bazen çayın içerken/ Benim şirin Ladik'im/ Çok güzelsin okurken” mısralarının yer aldığı maniyi okuyarak sokaklarda dolaştı.

“Kitaplar yorulur mu /Rafaya konulur mu/ Söylesene bey amca/ Kitapsız durulur mu” manisi ile mahalle esnafından, “Kitabı seveceksin/ Okuyup bileceksin/ Söyle bana a teyzem/ Kaç kitap vereceksin” manisi ile de mahallede bulunan bir teyzeden kitap toplayan gençler bu etkinlik sonunda okullarına döndüler.

Samsun Okuma Vakti Projesi “Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap” sloganı ve bir milyon kitap hedefiyle başlatılan kitap bağışı etkinliğine destek olarak, Ladik halkı da minik öğrencilerle birlikte kitap bağışında bulundu ve gün sonunda bin kitap hedefine ulaşıldı.