Öğrenciler deltada kuş gözlemledi

Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” etkinlikleri kapsamında OMÜ Vakfı Koleji öğrencileri Kızılırmak Deltası'nda kuş gözlem etkinliğine katıldı.

Cernek Halkalama İstasyonu ziyareti sırasında Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, öğrencilere kuş göçü hakkında bilgi verdi, göçmen kuş türleri tanıtarak ve günün önemi hakkında genel bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Yavuz, bu yıl dünya genelinde “Işık Kirliliği” temasıyla kutlanan ve yılda iki kez gerçekleşen kuş göçüne dikkat çekerek göçmen kuşların karşılaştıkları sorunlara yönelik farkındalık çalışmaları yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliklerinde Ornitoloji Araştırma Merkezinin de uluslararası platformda kayıt yaptırdığını söyleyen Yavuz, “Dünya genelinde düzenlenen 511 etkinlikten birini gerçekleştirerek uluslararası platformda yerini aldı. Bu etkinliklerde kuşların göçlerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri için onların yollarını şaşırmalarına neden olan ışık kirliliğinin azaltılması, hayatlarını devam ettirmeleri ve refahları için gerekli olan ekosistemlerin ekolojik bağlantılarını ve bütünlüğünü korumanın ve restore etmenin önemi vurguladık” dedi.

“Göçmen kuşların karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çektik”

Bu yılki etkinliklerde, göçmen kuşların karşı karşıya kaldığı tehditlere ve bütün ülkelerin ortak eyleme geçmesi gerekliliğine dikkat çeken Yavuz, “Göçmen kuşlar bizi doğaya ve birbirimize bağlar. Onların hayatta kalmaları, ihtiyaç duydukları habitatların ve ekosistemlerin kişiler ve ülkeler tarafından korumasına bağlıdır. Göçmen kuşların korunması, geçiş yaptığı sırada bulunduğu bütün ülkelerin sınır ötesi işbirliği ve koordinasyon ile mümkündür. Ancak hep birlikte çalışarak ve gerekli önlemleri alarak göçmen kuşların korunmasında bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır” diye konuştu.

Doğa Koruma Samsun İl Şube Müdürü Mevlüt Özyanık ise Kızılırmak Deltası ve yaptıkları koruma çalışmaları hakkında katılan 45 öğrenci ve öğretmeni bilgilendirdi.