Öğrenciler hava üssünde

Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğrencileri okulda açılan model uçak kursu ve mesleki yönlendirmelerin yapıldığı MEBET testleri sonrasında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geziye götürüldü. Gezi boyunca öğrenciler pilotluk mesleğinin ayrıntılarını öğrenirken F 16 savaş uçağını ve uçuş ekipmanlarını yakından tanıma imkanı buldu. Gezi boyunca hoş vakit geçiren öğrencilerin havacılık sektörüne olan ilgilerinin arttığı gözlendi.