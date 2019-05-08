İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler hava üssünde

İlk ve ortaokul öğrencileri hava üssünü ziyaret ederek savaş uçaklarını yakından görme fırsatı buldu.


Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğrencileri okulda açılan model uçak kursu ve mesleki yönlendirmelerin yapıldığı MEBET testleri sonrasında Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geziye götürüldü. Gezi boyunca öğrenciler pilotluk mesleğinin ayrıntılarını öğrenirken F 16 savaş uçağını ve uçuş ekipmanlarını yakından tanıma imkanı buldu. Gezi boyunca hoş vakit geçiren öğrencilerin havacılık sektörüne olan ilgilerinin arttığı gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.