Öğrenciler hayatlarında ilk kez deniz gördü, bowling oynadı

Samsun'da şehir merkezine uzak okullarda eğitim gören 20 öğrenci, hayatlarında ilk kez denizi gördüler ve bowling oynadılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, düzenlediği etkinlik ile Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Tahtaköprü İmam Hatip Ortaokulu ve Sarıdibek İmam Hatip Ortaokulunda bulunan toplam 20 öğrenciyi Samsun'a getirdi. Sabah saatlerinde çeşitli havacılık seminerine katılan öğrenciler ardından da deniz turu yaptı. Hayatlarında ilk kez ilçe dışına çıkan ve deniz gören öğrenciler, bowling salonuna getirildi. İlk kez bowling oynayan öğrenciler, gönüllerince eğlendiler.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Tahtaköprü İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serkan Özdemir, “Projedeki amaç, şehir merkezine uzak okullarda eğitim gören öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaprak onlara farklı bir gün yaşatmak. Bu öğrencilerimiz daha öncesinde hiç ilçe dışarısına çıkmadılar. Hiç birisi daha önce deniz ve şehir merkezi görmediler. Birçok öğrencimiz Vezirköprü ilçesinin merkezine bile inmedi. Öğrencilerimizle bowling oynamaya geldik. Öğrencilerimizin yaşadığı heyecan gözlerinden okunabiliyor. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. 2 okuldan toplam 20 öğrenci ile etkinliklerde bulundu” dedi.

Hayatlarında ilk kez ilçe dışına çıkarak etkinliklere katılan öğrenciler ise, “Daha önce deniz görmemiştik, bowling oynamamıştık. Çok güzel şeylermiş. İçimiz çok heyecanlı. Çok mutlu olduk. Bowling oynamadan önce okullara giderek pilot ve hostes nasıl olur diye öğrendik. Bize hediyeler de dağıtıldı. Çok güzel bir gün geçirdik” diye konuştular.

Samsun'da çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler daha sonra ilçelerine geri döndüler.