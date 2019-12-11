Öğrenciler hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler

Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe köyünde birleştirilmiş sınıflarda okuyan ilkokul öğrencileri hayatlarında ilk kez sinemaya gitmenin keyfi yaşadı.

İlkadım ilçesi Çorak köyünde ana sınıfı ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri öğretmenleri Tuğba İnan, Hasan Kodal ve İlkay Kul ile birlikte Kral Şakir Korsanlar Diyarında filmini izledi.

27 öğrenci hayatlarında ilk kez sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerin sinemada yaşadıkları heyecan ve mutluluk yüzlerine de yansıdı.