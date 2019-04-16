Öğrenciler "Hayırsever Dede"yi unutmadı

Samsun'un Bafra ilçesinde hayırsever iş adamı Kemal Kayalıoğlu, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Vezirköprü ilçesinde "Hayırsever Dede" olarak bilinen iş adamı Kemal Kayalıoğlu, vefatının birinci yılında mezarı başında öğrenciler tarafından anıldı. Cezaevi, hastane, cami arsası ile yapımlarında maddi desteklerde bulunup, huzurevi yapılması için arsayı bağışlayan, ayrıca yol ve çeşme hayratlarında bulunan, devlet-vatandaş iş birliği projesiyle adından sıkça bahsettiren Kayalıoğlu, eşinin ve kendi adının verildiği Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi'nin arsasını bağışlayıp, yapımına maddi olarak destek vermişti.

10 Nisan 2017 tarihinde 93 yaşında vefat eden Kemal Kayalıoğlu, eşinin ve kendi adının taşıdığı Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencileri tarafından mezarı başında anıldı. Öğrenciler hayırsever dedelerinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.