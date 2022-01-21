Öğrenciler hep bir ağızdan 'Bilmem mi' şarkısını söyledi, Sefo'yu okullarına davet etti

Samsun Baruthane Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin isteğiyle son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biri olan "Bilmem mi" şarkısı çalındı. Öğrenciler, şarkının sahibi 'Sefo' adıyla bilinen Seyfullah Sağır'ı okullarına davet etti.

Baruthane Ortaokulu yönetimi karne töreninde öğrencilerin isteğini kırmadı. Son zamanlarda okullarda da sıklıkla çalınan "Bilmem mi" şarkısı öğrenciler tarafından hep bir ağızdan söylendi. Şarkının temposuna ellerinde karnelerle eşlik eden öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Şarkı başlamadan önce ise öğrenciler toplu bir şekilde "Sefo, Baruthane seni bekliyor" diye bağırarak okullarına 'Sefo'yu davet etti.