Öğrenciler İngilizcelerini konuşturdu

"English Beyond the walls projesi" Baltalks etkinliği okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Proje koordinatörlüğünü İngilizce öğretmeni Naim Okay'ın yaptığı geleneksel etkinlikte öğrenciler, seçtikleri konuları 10 dakikalık sunumlarla İngilizce olarak 9. sınıf öğrencilerine aktardı. 10 ve 11. sınıflardan 14 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik sonrasında öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Proje koordinatörü Naim Okay, "İlkini geçen sene gerçekleştirdiğimiz Baltalks etkinliği ile halihazırda İngilizce öğrenme konusunda zorlanan ve öğrenemeyecek kadar zor olduğunu düşünen 9. sınıf öğrencilerini İngilizcenin kolayca öğrenebileceği ve akıcı konuşulacağını göstererek onları motive etmek ve İngilizceyi iyi konuşan öğrencileri de onure etmeyi amaçlayan projemiz çok başarılı oldu. İkinci dönemde Bafra'daki tüm okuldaki İngilizceyi iyi konuşan öğrencilerle Baltalks etkinliğini gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız" dedi.