Öğrenciler iş hayatını çalışarak deneyimledi

Özel Samsun Final Okulları Yaşayarak Öğreniyorum Kulübü öğrencileri Yeşilyurt AVM'de bir etkinlik düzenledi.

Öğrenciler bu etkinlikte hayatın gerçekleri ile yüzleşerek AVM'de #okulheryerde #heryerde okul projesi kapsamında mağazalarda gönüllü olarak çalıştı. Öğrenciler bu etkinlikte gerçek iş hayatının nasıl olduğunu, ne gibi kurallar içerdiğini çalışarak deneyimlediler.

Okuldan yapılan açıklamada, “Yaşayarak Öğreniyorum Kulübünde öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini, bireysel ve gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğrenmelerini kendi başlarına sağlamalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları etkinlikler sayesinde karar alabiliyor, kurallara uyuyor ve kendi kendini yönetiyorlar. Öğrencilerimiz mağazalarda kıyafet düzenleme, çay götürme, masa silme, siparişi hazırlama gibi sorumluluklar alıp meslekleri, mesleklerin zorluklarını yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı yakaladı” denildi.