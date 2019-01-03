Öğrenciler kuşlar için ağaçlara yuva yaptı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları, Alaçam Belediyesinin yardımı ile Geyikkoşan mevkisindeki ağaçlara asıldı.

Müdür Yardımcısı Yaşar Er, sınıf öğretmeni Emine Gül Çetinkaya ve öğrenciler tarafından Osmanlı geleneğinin yaşatılması için "Kuş Evi" projesi hayata geçirildi. Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede yer alan 20 öğrenci, ağaçlara ve okulun çeşitli yerlerine 20 kuş evi yerleştirdi.

Okul Müdürü Taylan Mete, akademik çalışmaların yanında sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini söyledi. Öğrencilere yönelik "Kuş Evi" projesi hazırlayıp uyguladıklarını aktaran Mata, "Osmanlı döneminde leyleklerin, göçmen kuşlarının bakımı ve hastalığı için vakıflar kuran bir medeniyetten bugün kuşları ve hayvanları dışlayan bir topluma gelmişiz. Hem öğrencilerimiz hem de Türkiye'de diğer okullara örnek olma adına bir proje geliştirdik. 20 öğrencimiz kuşlar için 20 kuş evi yaptı" dedi.

Sınıf öğretmeni Emine Gül Çetinkaya, kuş evlerini okul çevresinde ve Geyikkoşan Caddesi'nde bulunan ağaçlara ve uygun yerlere yerleştirdiklerini belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere özellikle kuş evlerinin asılmasında kendilerine ve öğrencilerine yardımcı olan Alaçam Belediye Başkanlığına teşekkür etti.