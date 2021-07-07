Öğrenciler, okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için sergi açtı

Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Karaaba Ortaokulu öğrencileri, okullarının ihtiyaçlarını karşılamak için fotoğraf sergisi açtı.

Mahallelerinin sosyal ve kültürel özelliklerini birbirinden ilginç karelerle anlatan öğrenciler, fotoğraflarını Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle açtıkları sergide satışa sundu.

Samsun'un Karaaba Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencileri, Yakakent Kaymakamlığı'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendileri için düzenlendiği ‘Benim Dünyam' temalı fotoğraf etkinliğine katıldı. Kaymakamlığın kendilerine verdiği 10 fotoğraf makinesiyle öğrenciler, çektikleri kaliteli fotoğraflarla büyük beğeni topladı.

Mahallelerinin ahşap mimarili yapılarını, turistik özelliklerini, sosyal yaşamı, hayvancılık faaliyetlerini ve doğal güzelliklerini kendi bakış açılarıyla ölümsüzleştiren öğrenciler, 12 aylık emeklerini açtıkları fotoğraf sergisiyle taçlandırdı. En iyi 48 fotoğrafın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ndeki serginin açılışını ise Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Karaaba Ortaokulu Müdürü Servet Altuntaş yaptı.

Sergiyi gezen davetlilere fotoğraflarının hikayesiyle ilgili bilgi veren öğrenciler, satışlardan elde edecekleri geliri de okullarının fiziki ve temel ihtiyaçları için kullanacaklarını belirtti. Serginin ardından da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Turizm Şube Müdürü Hakan Demir öğrencilere hediye paketi takdim etti.

"İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor" sloganıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 5 Temmuz-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak ‘Samsun'u Keşfet, Şehrini Farket' etkinliği kapsamında 13 ilçeden 4 bin 76 öğrenciye şehri gezdireceklerini ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, öğrencilerin hazırladığı her türlü projeye ve çalışmaya katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.