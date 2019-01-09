Öğrenciler restoranda gönüllü çalıştı

Öğrencilere yaşanan hayatın gerçekleriyle yüzleşme fırsatı vermek, her türlü öğretim faaliyetinde, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini, bireysel ve gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak amaçlarını gerçekleştirmek için #okulheryerde #heryerde okul projesi kapsamında öğrencilerimiz gönüllü çalışma etkinliğini eğlenceli bir şekilde gerçekleştirdi.

Çay götürme, masa silme, siparişi hazırlama gibi küçük sorumluluklar alan kulüp öğrencileri meslekleri, mesleklerin zorluklarını yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı yakaladı.