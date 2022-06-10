Öğrenciler sahil temizliği yaptı

Öğrencilere çevre bilinci aşılamak ve sahillerin temiz kalmasını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Tülay Başaran Anadolu Lisesi ile çöp toplama etkinliği düzenledi. Tütün İskelesi'nin olduğu alanda toplanan öğrenciler, sahil boyunca çöp topladı. Öğrencilere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen, Okul Müdürü İzzet Acarel ve öğretmenler de eşlik etti.

Daire Başkanı Ali Tulumen,“Bu farkındalık etkinliği ile mesaj vermek istiyoruz. Sahilimizi, kumsalımızı ve doğamızı korumak zorundayız. En çok sevdiğimiz kumsallarımızda her gün 60 kişi ile 2 ton atık topluyoruz. Çevre bizlere miras değildir bize emanettir. Bizler bu emaneti korumak, kollamak ve bir sonraki nesillere aktarmak zorundayız. Ancak bu şekilde daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevre ile gelecek nesillerimize bırakabiliriz” dedi.

Okul Müdürü İzzet Acarel ise “Öğrencilerimizde çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bize destek verdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Daha temiz bir dünya hepimizin ortak meselesi olmalı. Bu noktada daha bilinçli bir nesil yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler topladıkları çöpleri “cam, plastik, kağıt” diye ayrıştırarak geri dönüşüm kutularına attı.