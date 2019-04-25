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Öğrenciler şehzadeler şehri Amasya'da

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı Maarif Hareketi kapsamında düzenlenen etkinlikte Havza Bekdiğin Ortaokulu öğrencileri şehzadeler şehri Amasya’yı gezdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Maarif Hareketi kapsamında düzenlenen etkinlikte Havza Bekdiğin Ortaokulu öğrencileri şehzadeler şehri Amasya'yı gezdi.


Gezi boyunca Müdür Yardımcısı Aykut Kara, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Aksoy ve Türkçe Öğretmeni Sabiha Demir geçmişten günümüze ışık tutan Amasya'nın tarihi konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Gezi kapsamında Planetaryum başta olmak üzere müzeler ve tarihi yapılar öğrenciler tarafından incelendi.

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