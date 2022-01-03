İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir grup öğrenci, sokak hayvanlarına sahip çıkarak onları elleriyle besledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir grup öğrenci, sokak hayvanlarına sahip çıkarak onları elleriyle besledi.


Harçlıkları ile aldıkları mamalar ile sokak hayvanlarını besleyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim öğrencileri Berkan Enes Ün, Ali Kemal Tirki, Abdulrezzak Momammed ve Talha Okay Erkmen, Bafra Belediyesi tarafından parklara sokak hayvanları için koyulan mama kaplarını da unutmadılar. Öğrenciler vatandaşlar tarafından da bu duyarlı davranışlarından dolayı alkış aldılar.


Gönüllü öğrenciler sokak hayvanları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, "Hayvanı sevmeyen, insanı sevemez. Hayvanlar kendilerini savunamayan canlılardır. Herkes artan bir kap yemeğini, bir kap suyu kapısının önüne bırakabilir. Hayvanları sevelim ve koruyalım" şeklinde konuştular.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.