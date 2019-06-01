Öğrenciler teleskopla 'Güneş'i gözlemledi

Yıl İlkokulunda öğrencilere teleskopla Güneş gözlemi yaptırıldı.

Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Uğur Bay rehberliğinde kulüp öğrencilerinin katkısıyla kurulan teleskop ile tüm okul öğrencilerinin Güneş gözlemi yapması sağlandı.

Kulüp öğretmeni Uğur Bay, Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü kendilerine düstur edindiklerini, çağın mühendislik ve uzay çağı olduğunu, bu konuda çağın gerekliliklerini taşıyan bireyleri yetiştirmenin ülkeye ödemeleri gereken bir borç ve en büyük vatandaşlık görevi olduğunu belirtti. STEM ve Astronomi Kulübü olarak birçok etkinliğe imza atmak istediklerini belirten Uğur Bay, Alaçam ve Yakakent halkına hizmet verip faydalı olmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Yakakent 100. Yıl İlkokulu Müdürü Cafer Kara ise böyle bir etkinliğin okullarında olmasından çok mutlu olduklarını, çocukların hayatlarında ilk defa teleskop ile Güneş gözlemi yaptıklarını, kısacası çocukların yaşadıkları heyecanın görülmeye değer olduğunu ifade etti.