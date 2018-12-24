Öğrenciler yeni yollarına kavuşuyor

Tekkeköy Kirazlık Mahallesi Samsun-Ordu karayolu kenarında bulunan Kamuran Çelik İlk-Ortaokulu öğrencilerinin ve ailelerinin tedirginliğine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar son veriyor.

Samsun-Çarşamba Devlet Yolu Farklı Seviyeli Kavşak Köprü çalışmaları sonrasında yapılan yan yollar nedeniyle Kamuran Çelik İlk-Ortaokulu öğrencilerinin okula gelip giderken kullandıkları kaldırımların öğrencilerde ve ailelerinde oluşturduğu tedirginliği gören Tekkeköy Belediyesi ekipleri hemen harekete geçerek okula doğru yeni bir yol açmaya başladı.

“Öğrencilerimizin can güvenliğini bizim için her şeyin üstündedir”

Öğrencilerin kara yolu kenarından okullarına gidip gelirken kullandıkları kaldırımlardan duyulan tedirginliğin ve korkunun ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Başkan Hasan Togar, “Öğrencilerimizin ve ailelerin kaygısını gidermek için çalışma başlattık” dedi.

“Sorunlara çözümler üretiyoruz”

Her türlü soruna çözümler üretildiğine değinen Başkan Togar, “Kamuran Çelik İlk-Ortaokuluna giden öğrencilerimiz okullarına mecburen karayolu kenarındaki kaldırımları kullanarak gidip aynı yoldan evlerine geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Aileler ve öğrenciler korku ve tedirginlik yaşıyordu. Daha önceki yıllarda birçok kişi bu yolda hayatlarını kaybetmiş olmasının da ailelerde farklı bir etkisi vardı. Bize de bu konuda birçok talep iletildi. Biz de hemen yetkili arkadaşlarımız ve ekiplerimiz ile bir araya gelerek alanın krokilerini ortaya koyduk. Okula doğru karayoluna çıkmadan gidilen bir imar yolu belirledik ve hemen imar yolunun açılması için çalışma başlattık. Araçlarımızı ve ekiplerimizi seferber ederek en kısa zamanda öğrencilerimizin okullarına gidip gelecekleri güvenli yolun açılması çalışmalarına başladık. Yakında öğrencilerimizin ve ailelerin kaygısı ve korkuları ortadan kalmış olacak” ifadelerini kullandı.