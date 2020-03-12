Öğrencilerden esnafa ‘korona' broşürü

Bafra Mesleki teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü hakkında okul çevresinde bulunan esnafa broşür dağıttı. Okul idaresi ve öğretmenler tarafından bastırılan virüsten korunma yollarını anlatan broşürlerde, el temizliğinin önemine dikkat çekildi. Vatandaşlara korona virüsünden korunmak için öksürük ve hapşırık sonrası, yemek hazırlamadan önce ve sonra, tuvalete girerken ve çıkınca, canlı ve ölü hayvanlarla temas sonrasında ellerin yıkanması uyarısında bulunuldu.

Ellerin sık sık yıkanması gerektiğinin vurgulandığı broşürde, ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği, öksürük ve hapşırık esnasında ağzın ve burnun kağıt mendille örtülmesi gerektiği belirtildi. Öğrenciler kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanılması, kağıt mendil kullanıldığında da derhal çöp kutusuna atılması ve ellerin su ve sabunla yıkanması uyarılarını yaptı.