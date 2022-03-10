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Öğrencilerden "İmam Gazali" sunumu

Samsun Bafra İman Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilgiler Proje Okulu öğrencileri tarafından "İmam Gazali " sunumu gerçekleştirdi.

Samsun Bafra İman Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilgiler Proje Okulu öğrencileri tarafından "İmam Gazali " sunumu gerçekleştirdi.


Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Dün Başardılar, Bugün Neden Olmasın” isimli proje kapsamında yapılan ilim ve bilim adamları tanıtımında Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan “İmam Gazali” sunumu okul konferans salonunda yapıldı.


Kaymakam Cevdet Ertürkmen, yapılan çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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