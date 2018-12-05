Öğrencilerden "kardeş okula" hediye

Elde edilen gelir ile seçtikleri kardeş okula çeşitli hediyeler götürdüler.

5/D Sınıfı öğrencilerinin anneleri tarağından hazırlanan malzemeler okul spor salonunda satışa sunuldu. Kermesin geliri ile kardeş okul seçtikleri Aşağıkoçlu Mahallesi Anaokulu ve İlkokulunu Kaymakam Fikret Zaman'la birlikte ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler. Aşağıkoçlu İlkokulu öğrencileri ile birlikte yaklaşık iki saat geçiren Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu 5/D Sınıfı öğrencileri ise, “Bugün unutamayacağımız bir gün olduğu ve ‘kardeş okul' olma mutluluğunu yaşadık” dediler.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman ise, “Aşağıkoçlu Mahallesi'ndeki okulu ‘kardeş okul' seçen öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Öğrencilerin kendileri küçük ama gönülleri çok büyük. Öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de bir birleri ile kaynaştılar” diye konuştu.

Etkinliğe ayrıca Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Garnizon Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Müdürü Taylan Mete, öğrenci velileri ve Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu 5/D Sınıfı öğrencileri katıldı.