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Öğrencilerden kuşlara ev

Samsun’da öğrenciler kuşlar için el emeği evler yaptı.

Samsun'da öğrenciler kuşlar için el emeği evler yaptı.


Özel Samsun Final Okulları Yaşayarak Öğreniyorum Kulübü öğrencileri hem kış mevsiminin gelmesi hem de yüksek katlı yapılar arasında yaşam alanı bulmakta güçlük çeken kuşlar için okul harçlıklarıyla bu proje için gerekli malzemeleri temin edip birbirinden renkli ahşap kuş evleri hazırladı. Doğal ortamlarından uzaklaşan ve şehirde konaklayacak yapılar bulamayan kuşlar için 16 kuş evi yapan kulüp öğrencileri bu kuş evlerini okulun bahçesinde bulunan ağaçlara astı.


Bu proje ile öğrencilerde doğal yaşama karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amaçlandı. Öğrenciler bu projede aktif rol alarak çevreye ve doğaya karşı sorumluluk alma becerisini yaparak ve yaşayarak öğrendi.

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