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Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı

Samsun’da ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da ilkokul öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin 4 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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