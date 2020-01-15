Öğrencilere havacılık meslekleri tanıtıldı

Samsun'da öğrencilere pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği gibi havacılık mesleklerinin anlatıldığı seminer düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından olan; Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında; havacılık alanındaki mesleklerden olan pilot, kabin memuru, uçak teknisyenliği gibi meslekler öğrencilere tanıtıldı. Proje kapsamında yapılan seminerde sahada çalışan kişiler tarafından öğrencilere havacılık faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturuldu ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek olması amaçlandı.

21 ilde (Adana, Antalya, Bursa, Balıkesir, Erzurum, Erzincan, Denizli, Diyarbakır Gaziantep, Giresun, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Konya, Rize, Sivas, Samsun, Şırnak, Tekirdağ) öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde eş zamanlı olarak eğitmen olarak sivil toplum örgütleri mensubu pilot, kabin memuru ve uçak teknisyenleri görev aldı. Samsun'daki seminerde uzak ilçe okullarından gelen 100 öğrenci (50 kız, 50 erkek) Sakarya İlkokulu Konferans Salonunda seminere katıldı.

Sahada aktif olarak çalışan pilot, kabin memuru ve teknisyenler havacılık ile ilgili sunum yaptılar. Öğrenciler de akıllarına takılan soruları eğitmenlere sorarak bilgi aldılar. Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Akkuş, seminerin açılışında yaptığı konuşmada öğrencilere havacılığın ve sektördeki mesleklerin ilerleyen yıllarda daha da önem kazanacağını söyledi.

Daha sonra sırasıyla söz alan kabin memuru Çağrı Kaya, pilot Volkan kılıç ve teknisyen Alişan Değirmenci kendi alanlarıyla ilgili soruları cevapladılar.

21 ilde toplam 2 bin 100 öğrencinin katıldığı seminerin sonunda öğrencilere sivil toplum örgütlerince çeşitli hediyeler verildi.