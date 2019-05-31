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Öğrencilere trafik karnesi

Samsun’un Bafra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" projesi kapsamında okullarda öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıtımına başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" projesi kapsamında okullarda öğrencilere sürücü seyahat karnesi dağıtımına başlandı.


31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatil dönemi süresince çocuklara yönelik İçişleri Bakanlığınca “Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum” sloganıyla başlatılan proje kapsamında 100 çocuk 100 bisikletle ödüllendirilecek.


Trafik timleri, proje kapsamında Doğanca İlk ve Ortaokulunda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler ve karneler dağıtarak, bilgilendirme yaptı. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda proje kapsamında seyahat karnelerinin dağıtımlarının devam ettiği bildirildi.

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