Öğrencileri kaynaştıran proje

Kademe) iş birliği içerisinde “Tut Elimi Hayatı Paylaşalım Projesi" ile bir araya geldiler.

Bu iş birliği içerisinde hazırlanan proje ile normal öğrenciler ile engelli öğrenciler aynı ortamda buluşturularak “Kaynaştırma” etkinliği düzenlendi. Etkinlik önce 3 okulun öğrencilerinin aynı masa etrafında buluşturularak kahvaltı programı ile başladı. Kahvaltılarını yapan öğrenciler daha sonra birlikte müzikli eğlence ile keyifli vakit geçirdiler. Birbirlerinden olumlu etkilenen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Proje ortaklarından olan Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş, "Engelli öğrencilerimiz ile kendi öğrencilerimizin bir arada vakit geçirmesi ve kaynaşması projemizin amaçları doğrultusunda ilerlediğini göstermektedir. Daha birçok güzel etkinlik ile bir araya geleceğiz" dedi.

Projenin diğer ortağı olan Kalkancı İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, böyle güzel bir projenin ortağı olmalarından mutluluk duyduğunu, bu hayatta engelli öğrencilerin varlığının da kabul edilmesi gerektiğini, bugün olduğu gibi onların da yanında olacağını belirtti.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu (3. Kademe) Müdürü Mustafa Yiğit ise okuluna, öğrencilerine destek veren iki okul müdürüne, okulun öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ettiğini, böyle bir proje içerisinde bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi.