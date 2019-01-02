İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencileri kaynaştıran proje

Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında Gazipaşa İlkokulu, Kalkancı İlkokulu ve Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu (3.

Kademe) iş birliği içerisinde “Tut Elimi Hayatı Paylaşalım Projesi" ile bir araya geldiler.


Bu iş birliği içerisinde hazırlanan proje ile normal öğrenciler ile engelli öğrenciler aynı ortamda buluşturularak “Kaynaştırma” etkinliği düzenlendi. Etkinlik önce 3 okulun öğrencilerinin aynı masa etrafında buluşturularak kahvaltı programı ile başladı. Kahvaltılarını yapan öğrenciler daha sonra birlikte müzikli eğlence ile keyifli vakit geçirdiler. Birbirlerinden olumlu etkilenen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.


Proje ortaklarından olan Gazi Paşa İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş, "Engelli öğrencilerimiz ile kendi öğrencilerimizin bir arada vakit geçirmesi ve kaynaşması projemizin amaçları doğrultusunda ilerlediğini göstermektedir. Daha birçok güzel etkinlik ile bir araya geleceğiz" dedi.


Projenin diğer ortağı olan Kalkancı İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, böyle güzel bir projenin ortağı olmalarından mutluluk duyduğunu, bu hayatta engelli öğrencilerin varlığının da kabul edilmesi gerektiğini, bugün olduğu gibi onların da yanında olacağını belirtti.


Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu (3. Kademe) Müdürü Mustafa Yiğit ise okuluna, öğrencilerine destek veren iki okul müdürüne, okulun öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ettiğini, böyle bir proje içerisinde bulunmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.