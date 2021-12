Öğrencilerin ‘Özgürlük Sergisi'

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir özel okul öğrencileri tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle hazırlanan resimler ‘Özgürlük Sergisi' adıyla beğeniye sunuldu.

Öğrencilerin çizdiği resimler VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde giriş bölümüne yerleştirildi. Yapılan sergi ile Dünya İnsan Hakları Günü'ne dikkat çekilirken, hastanenin misafirleri, insan haklarını çocukların gözünden izleme şansı buldu.

Öğrencilerden Defnesu Güneş, “Rengi fark etmeksizin tüm insanların eşit olmalıdır. Her insan özgür ve her insanın da kendi hakları vardır. Çocuk, yaşlı demeden her canlı kendi haklarına sahiptir. Dünya İnsan Hakları Günü tüm insanlar ve tüm canlılar için çok önemli. Çünkü her insanın kendi hakkı kendi özgürlüğü olmalı. Çizdiğim resimde tüm insanların özellikleri, ten rengi, fizik durumu fark etmeksizin eşit olduklarını anlatmaya çalıştım” dedi.

Öğrencilerden Demir Ersoy ise, “10 Aralık İnsan Hakları Günü benim için adalet, özgürlük, eşitliği ifade ediyor. Yani insanların özelliklerini, ten rengini, engellerini hiç saymaksızın birlikte eşit olmamızın kanıtıdır. Burada adalet, insan hakları, özgürlük ve eşitliği anlatmaya çalıştım” diye konuştu.

Sergiden bahseden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Öğrenciler VM Medical Park Samsun Hastanesi için bu güzel resimlerii bu şahane tabloyu oluşturarak ‘Dünya İnsan Hakları Günü'nü bu şekilde anlamlandırdılar. İnsan Hakları Günü 1948'den beri daha güzel bir dünya için, daha eşitlikçi, daha mutlu bir dünya için kutlanmaktadır. Bu şekilde bir katkıyla da daha anlamlı bir hale gelmekte. Bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.