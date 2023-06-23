Öğrencilerin yılsonu etkinliği

Kavak Yaşar Doğu Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri yılsonu etkinliğinde bir araya geldi.

Kavak Yaşar Doğu Yatılı Kur'an Kursuna giden öğrenciler için Kavak Güven Park Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Kavak Müftü Vekili Halil Ede'nin de hazır bulunduğu etkinliğe katılan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti. Sarıcaoğlu, etkinliğe katılan çocuklarla sohbet edip kendileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.