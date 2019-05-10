Öğretim elemanlarından "100. Yıl Karma Sergisi"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının çalışmalarından oluşan "100. Yıl Karma Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

19 Mayıs 1919'un 100.yılı kutlamaları kapsamında yer alan sergini açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak , sergiye eserleriyle katılımda bulunan öğretim elemanlarını tebrik etti. Daha sonra ise serginin açılışı gerçekleştirildi ve sergi gezildi. 21 öğretim elemanın 28 eserinin bulunduğu sergi 16 Mayıs'a kadar devam edecek.