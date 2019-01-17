Öğretimsel Düzenlemeler Semineri

Maarif Hareketi Projesi doğrultusunda İlkadım İstiklal İlkokulu Mesleki Gelişim Ekibinin hazırladığı etkinlik kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Görevlisi Ayfer Keskin, genel eğitim sınıflarında kaynaştırma öğrencilerini desteklemek için yapılan öğretimsel düzenlemeler konulu seminerde İstiklal İlkokulu idarecileri, öğretmen ve öğrencileriyle buluştu.

Etkinliğin planlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen İstiklal İlkokulu sınıf öğretmeni Nimet Esen'e Okul Müdürü Zekeriya Keskin teşekkür etti. Program sonunda, okul müdürü tarafından öğretim görevlisi Ayfer Keskin'e plaket takdim edildi.