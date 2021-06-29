Öğretmen AR-GE Projesi hayata geçiriliyor

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin araştırma ve geliştirme becerilerinin artırılması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, okula ve yerel ihtiyaçlara uygun projelerin geliştirilmesi amacıyla "Öğretmen AR-GE Projesi" hazırlandı.

Proje ile öğretmenlerin eleştirel düşünme ve problem çözme ve yenilikçilik, inisiyatif kullanma ve kendini yönlendirme, liderlik üretkenlik, sosyal kültürel beceriler geliştirmeleri, ilgi duydukları alanlarda özgün fikirleri daha fazla ortaya koymaları amaçlanıyor.

Öğretmen AR-GE Projesi ile öğretmenler, okulların sahip olduğu imkânlar ve çevresel fırsatların farkına vararak, bu imkân ve fırsatları öğrencilere ve okulun diğer paydaşlarına daha etkili taşıma olanağı bulacak. Öncelikle okulun temel ihtiyacı veya çözülmesi gereken öncelikli problemleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri alınarak belirlenecek, ardından bu ihtiyaca yönelik proje geliştirilecek. Projelerin hangi kurumla iş birliği ile yapılması gerektiği uzman görüşleri alınarak belirlenecek.

Proje kapsamında öğretmenlere Eğitimde AR-GE Kültürü Oluşturma, İhtiyaç Belirleme ve Swot Analizi Yapma, Araştırma Yöntem ve Teknikleri Proje Hazırlama, Yürütme ve Raporlama, Projelerin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması gibi başlıklarda eğitimler verilecek.

Torik eğitimlerin ardından Öğretmen AR-GE Projesi'nde görev alan öğretmenlere yönelik mentorluk uygulaması yapılacak. Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile işbirliği yapılarak, akademik danışmanlık noktasında akademisyen desteği alınarak okulun ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.