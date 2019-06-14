Öğretmenden karne gününde sürpriz

Samsun'da Milli Eğitim Vakfı İlkokulundan mezun olan öğrenciler, öğretmenlerinin kendileri için hazırladığı ve içlerinde kendi yazdıkları şiir ve hikayelerin yer aldığı 150 sayfalık kitap ile unutulmaz bir karne günü yaşadı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, tüm okullarda olduğu gibi mezuniyet ve karne günü heyecanını yaşadı. Hüzün ve gururu aynı anda yaşayan 4'üncü sınıflar içerisinde en büyük sürprize 4-D sınıfı ev sahipliği yaptı. Okulun öğretmeni öğrencilerine, kendilerinin yazdığı şiirler ve hikayeden oluşan kitabı hediye etti.

İnsan, hayvan, doğa sevgisi, hoşgörü

Milli Eğitim Vakfı 4-D sınıfı öğretmeni Nuray Özyurt, öğrencilerinden içerisinde aile, insan, hayvan, vatan, çevre sevgisi olan 5 şiir ve içerisinde sevgi, saygı, hoşgörü, sabır gibi konuların işlendiği 1 hikaye yazmalarını istedi. Öğrenciler, bir eğitim-öğretim sezonu boyunca öğrendiklerini de pekiştirerek yazdıkları şiirleri ve hikayeyi çok sevdikleri öğretmenlerine teslim etti.

Öğrencilerden beş şiir bir hikaye

Öğretmen Nuray Özyurt, çocukların yazdıklarını kitap haline getirdi ve okulun son gününde öğrencilerine dağıttı. Okulda düzenlenen karne töreni öncesi sınıfta mezuniyet coşkusuna tanıklık eden öğrenciler, öğretmenlerinin dağıttığı ve içinde kendi yazdıkları şiir ve hikayelerin yer aldığı Beş Şiir Bir Hikaye adlı kitap ile büyük sürpriz yaşadı. Okul Müdürü Bünyamin Emeksiz'in de eşlik ettiği kitap dağıtımı sırasında öğrenciler, sınıf öğretmeni Nuray Özyurt'a sarılarak teşekkür etti.

'Kitaba her baktığınızda beni hatırlayın'

4 koca yılın ardından öğrencilerine 150 sayfalık bir kitap ile veda eden öğretmen Nuray Özyurt, "İlkokul, bir çocuk için hayatının en önemli evresidir. Okumaya merhaba denilen ilkokullu yıllarda yaşananlar, kolay kolay hafızalardan silinmez. Bu çağlarda arkadaşlık, dostluk gibi kavramlar çok daha iyi öğrenilir ve pekiştirilir. Bizler de eğitimin neferleri olarak çocuklarımıza iyi bir eğitim verebilmek, onları temel değerlere bağlı olarak yetiştirebilmek için gece-gündüz mücadele ederiz. Bu duygular içerisinde hareket ederek onlara burada yaşadıklarını, öğrendiklerini ve beni asla unutmamaları için bir sürpriz hazırladım. Bu kitaba her baktıklarında umarım beni hatırlarlar" dedi.

Okul müdürü kutladı: “Harika bir kitap”

Mezuniyet töreninde 4-D sınıfı öğrencilerini yalnız bırakmayan Okul Müdürü Bünyamin Emeksiz de yaptığı açıklamada, öğrencileri başarı notu dolu karnelerinden dolayı kutladı ve yazdıkları güzel hikaye ve şiirler için teşekkür etti. Emeksiz, "4 yıl boyunca geleceğe hazırladığımız çocuklarımız öğretmenlerinin önderliğinde harika bir kitaba imza attı. Onlar ne bu kitabı ne de öğretmenleri Nuray Özyurt'u, ne de okullarını asla unutmayacaklar" diye konuştu.