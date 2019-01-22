Öğretmenler gönüllü eğitim alıyor

Samsun'da öğretmenler yarıyıl tatilinde gönüllü eğitim alıyorlar.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelinmesiyle öğretmen ve öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. Samsun'da öğretmenler bu zamanı mesleki gelişimleri için açılan Samsun Akademi eğitimleri ile geçirmek için talepte bulundu. Talepler doğrultusunda Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçelerde farklı konularda 40 adet hizmetçi eğitim planlandı. Ayrıca yarıyıl tatilinde 27 kategoride 44 atölye gerçekleştirilmesi planlanıyor. Planlanan eğitimlere “samsunakademi.meb.gov.tr” adresinden başvuru yapan öğretmen sayısı bin 200'e ulaştı. “Öğretmen Paylaşım Günleri” adıyla başlatılan yarıyıl eğitimlerine öğretmenler istedikleri eğitimlere gönüllü olarak katılma imkânı buluyorlar.

Diğer illerde görev yapan öğretmenler de katılabiliyor

Samsun'da gerçekleştirilecek Öğretmen Paylaşım Günleri'ne istekli, gönüllü olmaları şartı ile ayrılan kontenjan sayısına göre il dışından öğretmenlerde katılabiliyor. Böylece tatil dönemini Samsun' da görev yapmasa dahi Samsun'da geçirecek öğretmenlerde mesleki gelişimini destekleme imkanı bulabilecek. Yarıyıl tatilinde açılacak olan 3D studio max, temel elektronik ve kodlamaya giriş, zeka oyunları, proje yazma yöntem ve teknikleri, satranç, drama teknikleri, oryantring, excel temel seviye, AB proje hazırlama yöntem ve teknikleri, photoshop, oyun temelli blok kodlama, bilgisayarsız kodlama, stem temel seviye kurslarına “samsunakademi.meb.gov.tr” adresinden öğretmenler başvuru yapabilecek.