Öğretmenlerden ‘eğitim teknikleri' kitabı

Organizasyonunu Samsun Havza Bekdiğin Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Murat Aksoy'un yaptığı bu çalışmada, uyguladıkları yöntem ve teknikleri ortaya koyan; Fatma Kütük, Basri Akgüneş, Caner Cereci, Esra Aktaş, Mustafa Demiroğlu, Burakhan Gezen, Dilek Demirbaş, Betül Esen, Aysun Kırca ve Özden Köroğlu Beder isimli eğitimci yazarlar yer aldı.

Kitapla ilgili olarak bilgi veren Murat Aksoy, bu çalışmayı fiziki olarak bir araya gelmeden kurdukları whatsapp grubu aracılığıyla ortaya koyduklarını, içerik olarak da bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Aksoy, bu çalışmanın her branştan öğretmenin ortaya koyduğu özgün yöntem ve teknikleri içermesinden dolayı ayrıca her öğretmenin başucu kaynağı olabileceğini ifade etti.

Serinin ikinci kitabının farklı öğretmenlerle ekim ayında çıkacağının müjdesini veren Murat Aksoy ekip arkadaşlarına teşekkür ederken bu eserin eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.