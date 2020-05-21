Öğretmenlerden "Evde Kal" şarkısı

Alaçam ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmeni korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlere dikkat çekmek ve "Evde Kal" çağrılarına destek olmak amacıyla bir video klip hazırladılar. Evden çıkmadan korona virüsüyle mücadeleye katkı vermenin yollarını arayan öğretmenler kendi evlerinden ayrı ayrı çalıp üst üste getirdikleri bölümleri kaydederek bir şarkı haline getirdi. Gitar, flüt ve darbuka gibi müzik aletlerini de kullandılar.

"Alaçam İçin Çal, Sağlık İçin Evde Kal"

"Alaçam İçin Çal, Sağlık İçin Evde Kal" sloganıyla harekete geçen öğretmenler iş bölümü yaparak 5 gün emek verdi. Uyarlayıp seslendirdikleri şarkıda, "Sevdik Sevdalandık " sözleri yer aldı.

Öğretmenlerden Sinem Özkanmaz, Emrah Öztürk, Mustafa Sarıoğlu, Nur Tunay, Alperen Selman, Duygu Gülcü, Zeynep Kaçan ve Emrah Ekici Öğretmenler bu yolla uzmanlarında her fırsatta dile getirdiği sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti. Klip sosyal medyada da büyük ilgi gördü.