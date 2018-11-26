Öğretmenlerden hamsili kutlama

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Temsilciliğince “Öğretmenler Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen hamsi partisi büyük ilgi gördü.

15 Temmuz Çamlık Parkı'nda yapılan etkinlikte konuşan Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Hasan Dursun, gerçek amacın hamsi yiyerek semaver çayı içmek olmadığını, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, sevgi ve saygıyı artırmak ve öğretmenlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamak olduğunu belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Başkanı Hamdı Yıldız, çok güzel bir ortamda meslektaşları ile birlikte bir etkinlik yaparak Öğretmenlerin Günü'nü kutlamanın mutluluğu içinde olmanın gururunu yaşadığını belirterek, “Öğretmene verilen değer, her şeye değer” ifadesini kullandı.

Hamsi partisine Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, çevre ilçelerdeki temsilciler, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmeneler, STK temsilcileri ve vakıf temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen üyeleri yaklaşık 800 kişi katıldı.

Sendika üyesi katılımcılar kendilerini bir araya toplayarak ikramda bulunup birlik ve beraberlik mesajı veren Vezirköprü İlçe Temsilciliğine teşekkür ettiler.