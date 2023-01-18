Öğretmenlerden müzik şöleni

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğretmen ve idarecilerden oluşan koro, dinleyenlere müzik şöleni yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkıları Söyleriz Projesi" çerçevesinde Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan koro, düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Ayşe Tütüncü'nün şefliğinde öğretmen ve idarecilerden oluşan koro Türk müziğinin birbirinden güzel şarkıları ile kulakların pasını sildi.

Tekkeköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Güngör, “Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün tüm ülke çapındaki tüm Halk Eğitim Merkezlerinde yürüttüğü 'Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkıları Söyleriz' adlı projesi çerçevesinde düzenlediğimiz Türk müziği gecemize hepiniz hoş geldiniz” diyerek dinleyenleri selamladı.

Programa Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın, Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Cengiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.