Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı

Bilişim öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmak için “Eğitsel Arttırılmış Gerçeklik Uygulama Geliştirme Eğitimi” OKA Teknik Destek projesi kapsamında hibe desteği ile gerçekleştirdi. Proje kapsamında İstinye Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinesinde İnönü Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlyas Akkuş tarafından 5 gün 35 saatlik eğitim verildi. Eğitim sonunda bilişim teknolojileri öğretmenleri farklı ders alanlarında arttırılmış gerçeklik ile ilgili eğitsel materyaller geliştirerek tüm öğretmenler derslerinde kullanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının eğitim portalı EBA'ya yükleyerek kullanımını sağlama yetisi kazandılar.

Eğitim hakkında bilgi veren Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sunacak seminer ve etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Katipoğlu, eğitimi veren Öğretim Görevlisi İlyas Akkuş'a plaket, katılımcılara da belgelerini verdi.