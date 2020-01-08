Oğuz Saygın'dan öğrencilere tavsiye: “Kendinizi ödüllendirin”

Samsun'da üniversite hazırlığındaki lise öğrencilerine seminer veren Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın, “Ders çalışmak tamam ama sizin sığınacağınız bir ada olmalı. Kendinize ödüller vermelisiniz” dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Simetri Eğitim Kurumu iş birliğinde üniversite hazırlık sürecindeki lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda yapılan seminer il ve ilçelerde 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin üniversite sınavı hazırlığında moral motivasyonlarının yükseltilmesi ve dikkat eksikliğinin azaltılması amacıyla yapıldı. Bu kapsamda 1300 lise öğrencisi ve 600 veliye ulaşıldı.

Yapılan seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tanıtım videosu izlendi ve sonrasında Simetri Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Babat bir konuşma yaptı. Etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Babat, “Tek gayemiz Samsunumuza eğitimde bütünsel bir kalite ile yüksek başarılar kazandırmaktadır. Modern kaliteli ve özenli bir eğitim sunan kurumumuz 10 kişilik özel sınıflarında alanında uzman eğitim kadrosu yoğun, bire bir ders imkanı ve sınav formatına uygun yayın desteği ile üst düzey bir imkan sağlamaktadır. Öğrencilerimize yalnızca akademik değil psikolojik bir destek de sağlamaktayız. Bu kapsamda Oğuz Saygı hocamızı sizlerle buluşturuyoruz” dedi.

“Ben hayatı masa tenisinden öğrendim”

Sonrasında seminer veren Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Yazar Oğuz Saygın, lise öğrencilerine moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için dersler dışında başka sosyal aktiviteler de gerçekleştirmelerini tavsiye etti. “Ben hayatı masa tenisinden öğrendim” diyen Oğuz Saygın, “Ders çalışmak tamam ama sizin sığınacağınız bir ada olmalı. Kendinize ödüller vermelisiniz. Sürekli çalışmak bazen insanı yorabilir. Aralarda bir şeyler yapmanız, ilginizi çeken aktiviteler bulmanız lazım. Okul hayatında çok iyi olmak ya da çok iyi sorular yapmak hayatta da başarılı olacağız anlamına gelmiyor. Kendinizi biraz daha hayata hazırlayın. Ben hayatı masa tenisinden öğrendim derken abartmıyorum. Bana spor neyi öğretti biliyor musunuz. Kazanmanın güzelliği kadar kaybetmeyi hazmetmeyi öğretti. Çünkü hayatta hep kazanmıyorsunuz. Goller beklemediğiniz yerden geliyor” diye konuştu.

Seminerde öğrencilere sorular soran Oğuz Saygın sorduğu sorunlarla hem güldürdü hem düşündürdü. Soru sorduğu öğrencilere ise bilip bilmemek fark etmeksizin kitabını hediye etti. Programa Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve il ve ilçelerden gelen öğrenciler katıldı.