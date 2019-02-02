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Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun’da hayranlarıyla bir araya geldiği programda bir hayranının sorusu üzerine idolünün Barış Manço olduğunu açıkladı.

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranlarıyla bir araya geldiği programda bir hayranının sorusu üzerine idolünün Barış Manço olduğunu açıkladı.



Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Yeşilyurt AVM'de hayranlarıyla buluştu. Programdaki ekip arkadaşları Turan Oğuzhan ve Berk Uçar ile birlikte AVM'nin fast food katında hayranlarıyla buluşan Oğuzhan Uğur hayranlarının sorularını cevapladı.



İdolünü açıkladı


Her yaş aralığından olan hayran kitlesinin bütün sorularını içtenlikle cevaplayan Uğur, bir hayranın "İdolünüz var mı?" sorusuna ise, "Barış Manço. Rahmetli oldu. Çok severim" cevabını verdi. Uğur'un ekibinin seslendirdiği şarkıların ardından program sona erdi.

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