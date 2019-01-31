İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oğuzhan Uğur Samsun'a geliyor

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun’da hayranları ile buluşacak.

Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, Samsun'da hayranları ile buluşacak.


Ev sahipliği yaptığı her aktiviteyle eğlencenin merkezi haline gelen Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatmaya davet ediyor. Sunucu, müzisyen, yönetmen ve senarist Oğuzhan Uğur, 2 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Yeşilyurt AVM'de olacak.


AVM yetkilileri, ücretsiz olan etkinliğe tüm Samsunluları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.